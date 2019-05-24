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Объемы строительства выросли на 30% (инфографика)

Объемы строительства выросли на 30% (инфографика)

Объемы строительства в апреле 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года возросли на 30,2%.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины.

По данным статистического ведомства, в январе-апреле рост составил 28,1%.

Объем произведенной строительной продукции (выполненных строительных работ) предприятиями Украины в январе-апреле 2019 года составил 38,6 млрд грн.

Новое строительство, реконструкция и техническое перевооружение составили 79,3% от общего объема произведенной строительной продукции, капитальный и текущий ремонты – 12,1% и 8,6% соответственно.

Напомним, объемы строительства в апреле 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года возросли на 28,9%. По данным Госстата, в январе-апреле рост составил 24,3%.

По материалам УНН
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