Объемы строительства выросли на 30% (инфографика)

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Объемы строительства в апреле 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года возросли на 30,2%.
Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины.
По данным статистического ведомства, в январе-апреле рост составил 28,1%.
Объем произведенной строительной продукции (выполненных строительных работ) предприятиями Украины в январе-апреле 2019 года составил 38,6 млрд грн.
Новое строительство, реконструкция и техническое перевооружение составили 79,3% от общего объема произведенной строительной продукции, капитальный и текущий ремонты – 12,1% и 8,6% соответственно.
Напомним, объемы строительства в апреле 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года возросли на 28,9%. По данным Госстата, в январе-апреле рост составил 24,3%.
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