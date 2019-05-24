В Киеве представили новые электрические Jaguar (фото)

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В Киеве представили новейший электрокар Jaguar. Новинка способна пройти 450 километров на экологической тяге и стоит около 2 млн грн.
Jaguar I-Pace экспонируют на выставке электрических транспортных средств Plug-In Ukraine 2019.
Электрический Ягуар получил стальные двери, алюминиевый кузов и пластиковую крышку багажника.
Jaguar I-Pace HSE оснащен матричными светодиодными фарами, имеет систему кругового обзора 360 градусов. По периметру установлены четыре камеры, которые выводят информацию в салон об обстановке вокруг машины.
“Jaguar I-Pace HSE оборудован двумя электродвигателями мощностью 90 киловатт, которые способны выдавать до 400 лошадиных сил. От нуля до 100 км/ч. машина разгоняется за 4,8 секунды. Производитель позиционирует это транспортное средство как электрический спорткар. Запас хода – 470 километров”, – рассказывает Евгений Голубов, консультант Jaguar Land Rover.
Интерьер автомобиля выполнен в темных тонах с коричневыми сиденьями из натуральной кожи. Информационно-развлекательная панель оснащена цифровыми мониторами. Среди элементов управления есть два серебристых колесика, находящихся на панели между сиденьем водителя и пассажирским. С их помощью можно управлять системой вентиляции, подогревом сидений и температурой в салоне машины.
“Электрокар имеет пневматическую подвеску. Клиренс – регулируемый. Минимальный 17 сантиметров, максимальный 25. Диаметр дисков – 20 дюймов. Объем багажников 530 литров – задний; 35 – передний.
Заряжается машина до 100% от обычной домашней сети около 10-12 часов”, – говорит Евгений Голубов.
Неприятным сюрпризом для отечественных автовладельцев может стать отсутствие запасного колеса и отдельного места для него. При желании – можно заказать “докатку” у поставщика. В стандартной комплектации с электрокаром – зарядный комплект для подключения к бытовой сети электропитания.
На такие Jaguar I-Pace от 1 миллиона 900 тысяч грн.
Фото: gazeta.ua
Фото: gazeta.ua
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