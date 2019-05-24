Украинские водители отдают предпочтение газу над бензином - статистика

Украинские АЗС сократили объемы продаж бензина и дизельного топлива и нарастили продажи сжиженного газа.

Об этом свидетельствуют данные Госстатистики.

Так, розничные продажи бензина через автозаправочные станции (АЗС) в апреле 2019 года, по сравнению с апрелем прошлого года, сократились на 14,6% – до 96,6 тыс. тонн.

Розничная продажа дизельного топлива за год уменьшилась на 14,7% – до 78,8 тыс. тонн.

При этом выросли объемы продаж сжиженного газа – на 13%, до 72,8 тыс. тонн.

Данные приведены без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, города Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.