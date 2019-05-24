Украинские водители отдают предпочтение газу над бензином - статистика

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Украинские АЗС сократили объемы продаж бензина и дизельного топлива и нарастили продажи сжиженного газа.
Об этом свидетельствуют данные Госстатистики.
Так, розничные продажи бензина через автозаправочные станции (АЗС) в апреле 2019 года, по сравнению с апрелем прошлого года, сократились на 14,6% – до 96,6 тыс. тонн.
Розничная продажа дизельного топлива за год уменьшилась на 14,7% – до 78,8 тыс. тонн.
При этом выросли объемы продаж сжиженного газа – на 13%, до 72,8 тыс. тонн.
Данные приведены без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, города Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.
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