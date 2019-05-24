Межбанк: рынок может серьезно "покачать" днем

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В этот понедельник ситуация на валютном рынке сложится достаточно нестандартно. Причем будут работать как внутренние факторы, так и внешние. Это при определенных обстоятельствах – способно серьезно покачать рынок в течении дня.
Основными причинами возможных новых валютных сюрпризов на межбанке будут:
1) Период основных выплат возмещений НДС клиентам. Первые крупные суммы от государства уже стали заходить с прошлых четверга-пятницы, что насыщает экспортеров гривной и они не будут спешить продавать валюту свыше обязательных 30% от валютной выручки. Спрос же при этом остается большим, что приводит к перекосам на рынке и периодически взрывает котировки;
2) Выходной понедельник в США (День Памяти). Сделки по доллару проходят на условиях ТОМ ( расчеты в гривне сегодня, поставка валюты – завтра), и это существенно снижает физические объемы рынка. Клиенты либо переносят заявки по доллару на завтра (уже обычная рабочая сессия на межбанке), либо – работают по нему сегодня, но за счет малообъемного рынка любая сделка на торгах по суммам свыше 1-2 млн долларов существенно меняет расклад сил на торгах и способно активно влиять на курс;
3) Спекулятивные атаки на гривну на малообъемном рынке и прямая зависимость курса от текущих задач крупных игроков и НБУ. С соотношением спроса и предложения все достаточно понятно – любой крупный игрок своими операциями сегодня может кардинально менять тренд по курсу, а вот с НБУ сегодня все гораздо сложнее.
С одной стороны – Нацбанк постарается не тратить ЗВР на поддержку гривны, и скорее всего останется в роли наблюдателя при росте котировок.
С другой стороны – рост курса последних дней прошлой недели уже начинает бить по ценам на топливо и опосредованно на весь товарный рынок, что выльется в рост показателей инфляции. А там у регулятора проблем хватает и выдержать прогнозный уровень по году будет итак очень проблематично.
Поэтому раскручивать этот маховик сейчас еще за счет ситуативных курсовых скачков – для чиновников НБУ очень нежелательно и при существенных скачках котировок регулятору не удастся отсидеться в стороне.
Мы ожидаем на понедельник снижение объема операций на межбанке из-за работы по доллару на условиях ТОМ – в пределах до 360 млн долларов при заключении до 500 сделок и достаточно широкий коридор по курсу 26,25 — 26,43 гривны.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 26,30 / 26,34
евро – 29,44 / 29,48
российский рубль – 0,4075 / 0,4083
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