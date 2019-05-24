0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 178 0

Huawei больше не сможет использовать microSD

Huawei больше не сможет использовать microSD

Руководство SD Card Association исключило из организации компании Huawei, в результате чего компания больше не сможет использовать карты памяти SD и microSD, а также слоты для них в новых устройствах.

Об этом сообщает 9to5Google.

«SD Association исключила Huawei, фактически лишив компанию возможности использовать карты microSD или слоты SD в любом из ее продуктов», – говорится в сообщении.

SD Card Association – это некоммерческая организация, образованная корпорациями Panasonic, SanDisk и Toshiba в 2000 году. Она устанавливает стандарты карт памяти. В том случае, если любая компания не является членом ассоциации, она не может официально разрабатывать и производить продукты по ее стандартам.

SD Association исключила Huawei после того, как США внесли компанию в черный список.

Как отмечает издание, исключение не является критическим для Huawei, поскольку компания уже несколько лет отказывается от использования SD-карт в своих телефонах. Вместо этого устройства Huawei, особенно флагманские, оснащены собственным форматом карт компании «NanoMemory», которые меньше, чем карта microSD.

По материалам УКРИНФОРМ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.