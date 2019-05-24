Кем мечтают работать украинцы

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Абсолютное большинство (83%) соискателей хотели бы занимать руководящую должность. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного HeadHunter Украина среди пользователей портала. При этом практически каждый третий опрошенный считает руководящую должность сложной. Почти столько же в той или иной степени недовольны на 100% собственным руководителем.
Возможность непосредственно влиять на процесс и результаты работы, построить карьеру и повысить социальный статус, больше зарабатывать — все эти причины вдохновляют соискателей задуматься над получением руководящей должности.
В то же время соискатели понимают, что такая должность предполагает не только больше возможностей, но и больше обязанностей. Так, практически все опрошенные (97%) заявили о том, что готовы повысить уровень квалификации, если это будет условием получения руководящей должности. И только 3% респондентов или еще не задумывались над этим, или вообще не согласны на активные действия для руководящей должности.
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