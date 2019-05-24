0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 21 0

Кем мечтают работать украинцы

Кем мечтают работать украинцы

Абсолютное большинство (83%) соискателей хотели бы занимать руководящую должность. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного HeadHunter Украина среди пользователей портала. При этом практически каждый третий опрошенный считает руководящую должность сложной. Почти столько же в той или иной степени недовольны на 100% собственным руководителем.

Возможность непосредственно влиять на процесс и результаты работы, построить карьеру и повысить социальный статус, больше зарабатывать — все эти причины вдохновляют соискателей задуматься над получением руководящей должности.

В то же время соискатели понимают, что такая должность предполагает не только больше возможностей, но и больше обязанностей. Так, практически все опрошенные (97%) заявили о том, что готовы повысить уровень квалификации, если это будет условием получения руководящей должности. И только 3% респондентов или еще не задумывались над этим, или вообще не согласны на активные действия для руководящей должности.

По материалам Дело
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.