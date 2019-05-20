Межбанк: доллар просел

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События на валютном рынке в пятницу не позволили скучать никому – ни клиентам, ни дилерам банков. За счет ситуативных перекосов спроса и предложения доллар с утра попер вверх и затем также активно ушел вниз, чем заставил поволноваться вначале продавцов (не слишком ли дешево продаем), а затем – покупателей (не слишком ли дорого покупаем).
В первые несколько часов сессии все работало против гривны. Импортеры в спешке скупали валюту для своих внешнеэкономических операций, а продавцы при этом максимально ее придерживали, играя “на повышение”.
В результате доллар вырос с утренних 26,43/26,47 гривен ( что уже было существенно выше вчерашнего уровня закрытия 26,36/26,38) до отметки в 26,50/26,52 на 11:00 и продержался в этих пределах до полудня.
Лишь после 12 часов на торги вышли основные продавцы и на пике цен распродали основные объемы валюты, чем обвалили котировки до 26,415/26,44 гривен за доллар на 13:00.
К 14 часам доллар просел до 26,39/26,42 гривен, а затем рынок вошел уже в фазу завершения. Пользуясь небольшим перевесом предложения, спекулянты понизили курс до 26,36/26,39 на 15 часов, до 26,35/26,38 – на 16:00 и до 26,30/26,34 гривен за доллар на момент формального завершения сессии.
Доллар вначале вырос с утренних 26,43/26,47 до 26,50/26,52 гривен к 11 часам, а затем провалился до 26,30/26,34 к моменту завершения пятничной сессии;
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 26,36 / 26,39
евро – 29,47/29,49
российский рубль – 0,408/ 0,409
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