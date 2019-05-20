Стали известны цены разных версий Redmi K20 Pro

Флагманские смартфоны Redmi K20 и Redmi K20 Pro должны быть представлены 28 мая. Предварительные продажи Redmi K20 уже начались в Китае. Согласно предыдущим сообщениям, будет выпущено два аппарата: Redmi K20 Pro на базе Snapdragon 855 и K20 на основе более простого чипа Snapdragon 730. Недавно в китайской социальной сети Weibo был опубликован плакат с ценами трёх вариантов Redmi K20 Pro.

Согласно этой утечке, базовая модель Redmi K20 Pro получит 6 Гбайт оперативной и 64 Гбайт встроенной флеш-памяти и будет продаваться в Китае за 2599 юаней (~$376). Вторая модель с 6/128 Гбайт обойдётся уже в 2799 юаней (~405). Ещё более совершенная версия в конфигурации 8/128 Гбайт будет предлагаться по цене 2999 юаней (~$434).

Предыдущие утечки сообщали, что будет ещё один вариант исполнения: 8/256 Гбайт. Однако эта конфигурация не приводится в упомянутом постере. Флагманский телефон Xiaomi на базе Snapdragon 855 — Mi 9 — продаётся в Китае по начальной цене в 2999 юаней (~$434) за конфигурацию 6/64 Гбайт. Другими словами, Redmi K20 Pro хотя и будет дешевле, но не слишком сильно.