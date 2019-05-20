На рынке принтеров сокращается спрос

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Представленная статистика охватывает поставки традиционных принтеров разных типов (лазерные, струйные), многофункциональных устройств, а также копировальных аппаратов.
В рассмотрение берётся техника форматов A2-A4.
В первом квартале текущего года объём глобального рынка в штучном выражении составил 22,8 млн. единиц. Это примерно на 3,9 % меньше прошлогоднего результата, когда отгрузки равнялись 23,8 млн. штук.
Ведущим поставщиком является HP: за первые три месяца текущего года компания реализовала 9,4 млн. печатающих устройств, что соответствует 41 % мирового рынка.
На втором месте находится Canon Group с 4,3 млн. поставленных аппаратов и долей в 19 %. Примерно такие же результаты показала Epson, находящаяся на третьей позиции в рейтинге.
На четвёртой строке располагается Brother с поставками в размере 1,7 млн. штук и 7 % рынка. Замыкает пятёрку Kyocera Group, объём продаж которой составил около 0,53 млн. штук – это соответствует доли в 2 %.
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