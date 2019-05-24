Украинцы нарастили кредиты в госбанках на 5%

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Украинцы в январе-марте этого года нарастили объемы кредитов в государственных банках на 2,4 млрд грн, или на 5%.
“В первом квартале продолжилась тенденция роста объема кредитов физических лиц, который увеличился на 2,4 млрд грн, или на 5%. При этом объем кредитов юридическим лицам сократился на 7,1 млрд грн, или на 4%”, – указали в Минфине .
Наблюдался рост и средств клиентов.
“Так, средства физических лиц за отчетный период выросли на 3,4 млрд грн (1%), средства субъектов хозяйствования и небанковских финансовых учреждений – на 2,4 млрд грн (1%)”, – добавили в ведомстве.
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