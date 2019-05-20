Сеть Фуршет закроет каждый пятый магазин

До конца года Фуршет закроет 20% супермаркетов в регионах. Ритейлер решил оптимизировать бизнес.

До конца года продовольственный ритейлер Фуршет планирует закрыть 12−13 магазинов. Об этом рассказал НВ Бизнес совладелец сети Игорь Баленко. Это примерно пятая часть от общего количества торговых точек сети.

В конце марта Фуршет насчитывал 64 супермаркета в 15 регионах Украины, говорится в исследованиях компании GT Partners Ukraine. Сеть отказывается от наименее рентабельных магазинов и сконцентрируется на модернизации оставшихся, в каждый из которых может инвестировать около $500000.