В Японии создан отряд роботов-пожарных

В Японии создали первый в мире отряд роботов-пожарных. Они предназначаются для особо тяжелых и масштабных возгораний, когда опасно использовать людей. Об этом пишет Kyodo.

Отряд включает роботов четырех категорий, среди которых также беспилотник, который должен передавать данные о характере пожара и его развитии.

Также включили в отряд бульдозер с ковшом и руками-манипуляторами, предназначенный для зачистки завалов. А кроме того, разного типа машины с водяными пушками.

Отряд включает четыре таких подразделения. Известно, что один из отрядов уже размещен на базе в городе Итихара.