Интерес китайцев к iPhone рекордно упал

Уже не секрет, что Apple теряет продажи iPhone – не в последнюю очередь за счет снижения спроса на “яблочные” устройства в Китае. Как показал опрос UBS, интерес китайцев к покупке iPhone упал до рекордно низкого уровня.

Так, лишь 17% респондентов в Китае заявили о планах приобретения iPhone в ближайшие 12 месяцев по сравнению с 22% в опросе, проведенном в октябре 2018 года.

“Мы полагаем, что националистическое движение в Китае, аналогичное тому, что мы видели в момент ареста финдиректора китайской Huawei, вполне возможно, и, вероятно, скажется на продажах iPhone”, – отмечал ранее аналитик UBS Тимоти Аркури, говоря о потенциальных последствиях торговой войны США и КНР.

Аналитик понизил прогнозную цену акций Apple до 225 с 235 долларов, однако сохранил рекомендацию “держать” для бумаг компании.

Отметим, что с начала 2019 года бумаги компании подорожали на 13%.