Bosch оштрафовали на €88 млн за «экономические выгоды»

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Немецкие власти обязали производителя бытовой техники и автокомплектующих Bosch заплатить €90 млн штрафа. €2 млн – за нарушение законодательства, а €88 млн – «как наказание за экономические выгоды».
Но компания спорить не стала и решила выплатить федеральной земле Баден-Вюртемберг всю сумму в течение полутора месяцев, сообщает Reuters со ссылкой на прокуратуру Штутгарта. После этого прокуратура дело прекратила.
Компанию наказали за поставки с 2008 года различным автоконцернам 17 млн датчиков управления и дозировки вредных выбросов в окружающую среду, в программном обеспечении которых содержались «частично недозволенные стратегии». В результате, Bosch оштрафовали «за халатное нарушение обязанностей по надзору».
В свою очередь автоконцерны установили эти датчики на автомобили, получив у властей соответствующие разрешения, и вывели свою продукцию на рынок. Но в результате проверок выяснилось, что двигатели этих автомобилей выбрасывают в атмосферу гораздо больше окиси азота, чем заявляли сами автопроизводители.
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