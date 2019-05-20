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Каждый американец потеряет более $ 800 в год из-за роста пошлин на китайские товары

Каждый американец потеряет более $ 800 в год из-за роста пошлин на китайские товары

Из-за последнего раунда повышения пошлин на товары из Китая будет стоить каждому американцу в среднем 831 доллар в год.

Об этом говорится в обзоре Федерального резервного банка Нью-Йорка.

Средний американец будет терять 211 долларов в год из-за повышения цен и еще 620 долларов — в результате снижения производительности в экономике, считают эксперты банка.

Увеличение пошлин на продукцию китайских производителей повысит цены как для импортеров, так и для потребителей. Кроме того, американская экономика понесет потери в результате того, что компании США будут вынуждены наращивать покупки товаров за пределами Китая по более высоким ценам.

Как ожидается, рост пошлин ускорит переход американских компаний к поставщикам за пределами Китая.

“Повышение пошлин, вероятно, создаст крупные экономические искажения и уменьшит доходы США от таможенных сборов, — заявили в ФРБ. — Подъем тарифов до очень высоких уровней может привести к сокращению доходов от таможенных сборов, поскольку импортеры просто прекратят приобретать товары в стране, которую затронет повышение пошлин, и будут искать возможности на других рынках”.

Повышение пошлин на импорт в США китайских товаров на сумму $ 200 млрд в год вступило в силу 10 мая. Теперь китайские товары будут облагаться пошлинами по ставке 25%, а не 10%. Со своей стороны, Минфин Китая объявил о намерении повысить импортные пошлины на ряд американских товаров общей стоимостью $ 60 млрд. Изменения вступят в силу с 1 июня.

Эксперты предупреждают, что торговое противостояние Китая и США может быть затяжным и привести к глобальным последствиям. В то же время, позитивный сценарий предполагает, что лидеры США и Китая Дональд Трамп и Си Цзиньпин смогут остановить эскалацию торговой войны, если проведут личную встречу в ходе саммита “Большой двадцатки” в Японии в июне и снимут оставшиеся противоречия по торговому соглашению.

По материалам Зеркало Недели
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