Фермерам компенсируют проценты по аграрным кредитам до конца мая - МинАПК

К концу месяца украинские фермеры получат частичное возмещение процентных ставок по привлеченным банковским кредитам.

Об этом сообщили в Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины.

Средства будут направлены в рамках действия бюджетной программы “Финансовая поддержка мероприятий в агропромышленном комплексе путем удешевления кредитов”. МинАПК утвердило паспорт бюджетной программы 18 февраля этого года, распределение бюджетных назначений – 1 марта 2019 года.

“Сегодня в областях созданы и активно работают конкурсные комиссии по определению перечня заемщиков для предоставления финансовой поддержки по привлеченным кредитам, к которым поданы заявки от 281 предприятия, из которых конкурсной комиссией принято решение о предоставлении частичной компенсации по кредитам 174 заемщикам на сумму 61,8 млн грн (48,6% от предусмотренного объема средств по программе). По состоянию на 20 мая в Минагрополитики подано реестры из областей за январь-май текущего года на сумму 19,8 млн гривен”, – уточнили в МинАПК, добавив, что средства будут направлены в области до конца текущего месяца.

Напомним, в аграрный сектор Украины должно выделяться не менее 1% от ВВП страны. Впрочем, по словам экспертов, этой суммы катастрофически не хватает для эффективной конкуренции на международных рынках с европейскими фермерами, которые получают миллионы евро субсидий от своих государств.

Сейчас в Украине среди животноводов серьезные достижения продемонстрировал лишь сектор птицеводства. С 2014 по 2018 годы отечественные производители курятины нарастили экспорт продукта на 5106,7% – это самый высокий показатель в мире.