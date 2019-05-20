В апреле крупные налогоплательщики задекларировали на 15% больше НДС

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Крупные налогоплательщики за апрель 2019 года задекларировали к уплате 10,6 млрд налога на добавленную стоимость, на 1,4 млрд грн или на 15,3% больше, чем за апрель прошлого года.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса крупных налогоплательщиков Государственной фискальной службы.
“По результатам работы апреля 2019 года плательщиками Офиса задекларировано к уплате 10,6 млрд грн налога на добавленную стоимость, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года больше на более чем 1,4 млрд грн или на 15,3%”, – говорится в сообщении.
При этом объемы налогооблагаемых операций на территории Украины, по сравнению с прошлым годом, выросли всего на 1,9%. Таким образом, значительно увеличилась налоговая отдача плательщиков Офиса по сравнению с прошлым годом, а именно на 0,34 процентных пункта (с 2,71% за апрель 2018 года до 3,05% – за апрель 2019 года).
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