0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 35 0

Где в Украине продают самую дорогую молочку

Где в Украине продают самую дорогую молочку

В Украине дороже всего молочные продукты продают в Херсонской области. Дешевле всего – в Сумской. Правда, с начала года быстрее всего молочка дорожала в Полтавской области.

“Также в регионы с наибольшим ростом цен на молочные продукты вошли Черновицкая, Львовская, Луганская и Житомирская области. С начала года там молочные продукты подорожали на 5-7%”, – написал в Facebook директор ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

За январь-март молочные продукты, в частности творог, упали в цене в 4 областях – Закарпатье, Тернопольщина, Волынь и Николаевщина. Молочные продукты подешевели от 0,5 до 2,1%.

В среднем в стране молочные продукты за первые 4 месяца 2019-го подорожали на 3,4%. За этот период инфляция на потребительском рынке составила 3,4%, а базовая инфляция – 2,1%. В то же время гривна укрепилась на 4% – с 27,68 до 26,62 грн/долл.

По материалам Газета по-Украински
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.