Где в Украине продают самую дорогую молочку

В Украине дороже всего молочные продукты продают в Херсонской области. Дешевле всего – в Сумской. Правда, с начала года быстрее всего молочка дорожала в Полтавской области.

“Также в регионы с наибольшим ростом цен на молочные продукты вошли Черновицкая, Львовская, Луганская и Житомирская области. С начала года там молочные продукты подорожали на 5-7%”, – написал в Facebook директор ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

За январь-март молочные продукты, в частности творог, упали в цене в 4 областях – Закарпатье, Тернопольщина, Волынь и Николаевщина. Молочные продукты подешевели от 0,5 до 2,1%.

В среднем в стране молочные продукты за первые 4 месяца 2019-го подорожали на 3,4%. За этот период инфляция на потребительском рынке составила 3,4%, а базовая инфляция – 2,1%. В то же время гривна укрепилась на 4% – с 27,68 до 26,62 грн/долл.