Водителям сделали важное предупреждение

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Выписанные патрульной полицией протоколы важно обязательно подписывать и получать копию на руки, иначе водитель может не только попасть на двойной штраф, но и не сможет обжаловать его в суде.
Как сообщают юристы компании «Дорожный адвокат», очень часто водители отказываются получить на месте остановки постановление полиции о наложении штрафа. Мотивом отказа служит мысль о возможности неуплаты штрафа при отсутствии в постановлении подписи водителя о получении. Но подобное мнение ошибочно.
Полицейский сразу отмечает в постановлении, что водитель отказался от получения. А сам нарушитель не может ни обжаловать штраф, ни оплатить его по скидке или вовремя.
«На обжалование штрафа вы имеете 10 дней со дня вынесения постановления, на уплату — 15 дней со дня вручения. После отказа в получении постановления, полиция должна направить такое постановление вам по месту жительства. Однако не известно, когда такое постановление поступит к вам по почте, если вообще поступит», — отмечают юристы.
Если у вас нет копии постановления, то вы не можете ни оплатить штраф (нет суммы штрафа, реквизитов для оплаты), ни обжаловать (нет основного доказательства штрафа; нет данных о полицейском, к кому обжаловать). В то же время, неуплата ли обжалование в предусмотренные сроки штрафа влечет за собой удвоение суммы штрафа и передачи полицией материалов на взыскание в исполнительную службу, которая в свою очередь взыщет двойной размер штрафа с затратами на исполнительное производство или запретит выезд водителю за границу.
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