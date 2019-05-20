"Убийца" Windows 10 должен выйти через месяц

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Появилась новая порция новостей, которая проливает свет не только на сроки официального релиза новой ОС, но и позволяет оценить некоторые ее особенности.
Операционная система носит кодовое название Lite OS. Кроме того, она будет избавлена от лишнего программного обеспечения и получит тщательно переработанный интерфейс.
В частности, по сообщению одного из инсайдеров по имени Petri, который является одним из разработчиков новой операционной системы, кроме всего вышесказанного ключевой особенностью Windows Lite OS будет ее автономность, которая в разы превышает показатели актуальной на данный момент Windows 10.
При этом, увеличится и быстродействие. По словам инсайдера, ожидается 2-кратный прирост производительности.
Но самое любопытное то, что сразу же после официальной презентации Windows Lite OS ее смогут скачать и установить миллионы пользователей по всему миру, поскольку она будет эффективно работать как на персональных компьютерах, ноутбуках, так и на планшетах.
Еще одной интересной особенностью новой ОС будет то, что уже бета-версия Windows Lite OS будет уметь запускать не только приложения PWA и UWP, но и классические Win32. Напомним, ранее сообщалось, что в Windows Lite поменяют меню Пуск.
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