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"Убийца" Windows 10 должен выйти через месяц

"Убийца" Windows 10 должен выйти через месяц

Появилась новая порция новостей, которая проливает свет не только на сроки официального релиза новой ОС, но и позволяет оценить некоторые ее особенности.

Операционная система носит кодовое название Lite OS. Кроме того, она будет избавлена от лишнего программного обеспечения и получит тщательно переработанный интерфейс.

В частности, по сообщению одного из инсайдеров по имени Petri, который является одним из разработчиков новой операционной системы, кроме всего вышесказанного ключевой особенностью Windows Lite OS будет ее автономность, которая в разы превышает показатели актуальной на данный момент Windows 10.

При этом, увеличится и быстродействие. По словам инсайдера, ожидается 2-кратный прирост производительности.

Но самое любопытное то, что сразу же после официальной презентации Windows Lite OS ее смогут скачать и установить миллионы пользователей по всему миру, поскольку она будет эффективно работать как на персональных компьютерах, ноутбуках, так и на планшетах.

Еще одной интересной особенностью новой ОС будет то, что уже бета-версия Windows Lite OS будет уметь запускать не только приложения PWA и UWP, но и классические Win32. Напомним, ранее сообщалось, что в Windows Lite поменяют меню Пуск.

По материалам bigmir.net
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