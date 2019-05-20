Лучшие электроавтомобили по запасу хода в 2019 году

Среди основных характеристик электрического автомобиля можно назвать мощность его двигателя, ёмкость аккумулятора, скорость и даже стоимость.

Интересует покупателей и такой показатель, как запас хода – расстояние, которое может проехать электрокар на полном заряде своей батареи. На него стоит ориентироваться, планируя поездку в течение дня.

Nissan Leaf

Причиной спроса на Nissan Leaf стала сравнительно доступная стоимость – в начале продаж она составила около 35000 евро, но большинство стран делали покупателям электрического транспортного средства скидки. Аккумулятора ёмкостью 24 кВт-ч хватает на поездку 121 км – немного для современного электромобиля, но достаточно для модели 2010-го года. Зарядить его можно всего за 3 ч на обычной станции или за 8-10 ч от розетки.

Nissan Leaf II

Второе поколение компактного электрического хэтчбека получило усовершенствованный аккумулятор, обеспечивающей вдвое большее расстояние до подзарядки.

В комплектации автомобиля АКБ на 40 кВт-ч можно рассчитывать на поездку длиной в 243 км.

В зависимости от зарядного устройства, восстановить 80% ёмкости батареи получится в течение 3-16 часов. На специализированных станциях есть возможность ускорить процесс, минимум, в 4 раза – до 40 минут.

Nissan e-NV200

Электрический минивэн eNV200 от известного бренда Nissan, отличающийся сравнительно большим запасом хода в 280 км.

Среди других преимуществ автомобиля стоит отметить просторный салон и широкий ассортимент модификаций. Есть версии, рассчитанные на перевозку больших объёмов и только 2 пассажиров, можно найти 5-ти и 7-местные комплектации. При использовании комплектной зарядки восполнить заряд батареи можно в течение 7,5 часов, на станции – в течение часа.

Renault ZOE

Автомобиль с одним из лучших соотношений цены к расстоянию, которое он может проехать без подзарядки. Производитель говорит о 400 км пробега, после которого придётся подключать зарядное устройство. Это даже не в 2 раза меньше, чем проезжает после заправки бака среднее авто с бензиновым мотором. На зарядку аккумулятора в домашних условиях понадобится всего 3 часа, если подключать её к розетке 380В и до 10 ч при подключении к однофазной сети.

BMW i3

Хэтчбек BMW i3 известного немецкого производителя, в возможности которого входит разгон до 150 км/ч и преодоление значительного расстояния на одном заряде аккумулятора. Версии с устаревшим аккумулятором на 33,2 кВт-ч проезжают до 200 км, более современные, с батареей 42,2 кВт-ч – до 359 км. Используя стандартную зарядку, можно восстановить 80% заряда батареи в течение 3 часов. На зарядной станции на это понадобится всего 40 минут.

BMW i3 REX

Модель i3 REX отличается от стандартных модификаций наличием бензинового генератора, тоже вырабатывающего электроэнергию. Благодаря такой особенности, увеличивается запас хода по сравнению с базовой версией. Впрочем, по сравнению с другими электрокарами, эта BMW способна уехать недалеко – на 170 км при наличии батареи на 22 кВт-ч и на 231 км при комплектации аккумулятором ёмкостью 33,2 кВт-ч.

Зато и заряжать АКБ придётся недолго – при обращении на специальную станцию на это уйдёт не больше 40 минут. От розетки 220В время заряда – 9,5 часов.

Fiat 500e

Электрохэтчбек, выпускаемый с 2017 года и способный обеспечить поездку длиной в 140 км на одном заряде батареи. Расстояние не самое впечатляющее – но по соотношению цены к функциональности автомобиль заслуживает оказаться в списке лучших.