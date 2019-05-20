Межбанк: спекулянты будут пытаться раскачать рынок

Пятница пройдет на валютном рынке интересно и достаточно динамично, несмотря на эффект окончание недели. Основными причинами возможных сюрпризов на торгах могут быть три фактора:

Период основных выплат возмещений НДС у экспортеров — они не будут спешить продавать валюту свыше обязательных 30% поступлений и постараются дождаться своих сумм поступлений от государства. На фоне стабильного спроса на валюту — это приводит к превышению спроса над предложением и подтягивает котировки вверх.

Выходной понедельник в США (День Памяти, доллар “не ходит”). Клиенты либо перенесут свои заявки по покупке доллара сразу на вторник (в понедельник операции по нему на украинском межбанке будут проходить ТОМом, что неинтересно многим клиентам), либо постараются оперативно его купить и проплатиться в первой половине дня. При втором варианте — это создаст давление на межбанке в период до 13 часов, что также работает против гривны;

Зависимость малообъемного пятничного рынка от курсовых задач крупнейших игроков, действий спекулянтов и самого НБУ. Спекулянты будут пытаться раскачать рынок на спешке части крупных клиентов по проплатам в долларах. У них есть такой шанс в связи с тем, что по нашим данным многие из них опять выйдут на торги с заявками по покупке валюты, что будет давить на курс. НБУ постарается не тратить резервы на поддержку гривны, а останется в роли наблюдателя при росте котировок. Если же ситуативно на торгах появится излишек предложения доллара — Нацбанк выйдет на торги с его скупкой в резервы.

Мы ожидаем на пятницу объем операций на межбанке в пределах 340-360 млн долларов при заключении до 440-500 сделок, а достаточно широкий коридор по доллару в пределах 26,30 — 26,55 гривен.

Курс доллара в банках на 10 утра: прием 26,15- 26,41 и продажа 26,43-26,63 гривен.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 26,36 / 26,38

евро – 29,35/29,37

российский рубль – 0,4062/ 0,4067

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