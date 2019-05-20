Индивидуальные номерные знаки: в МВД рассказали о запретах

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Сервис заказа индивидуальных номерных знаков предполагает, что заказчик может выбрать любой номерной знак. Но в Главном сервисном центре МВД сообщили, что вынуждены отказывать некоторым в заказе из-за использования запрещенных комбинаций.
За время запуска онлайн сервиса индивидуальные номера заказали более 500 человек, что уже больше в два раза, чем за весь 2018 год. Сервис очень простой, но многим пришлось отказать в заказе из-за того, что заявленные номерные знаки похожи с номерами, которые выдают или выдавали во время государственной или ведомственной регистрации транспортных средств в Украине.
В Сервисном центре опубликовали макеты, которые запрещены к заказу. В случае похожих номерных знаков, автомобилистам будет отказано в заказе и деньги будут возращены назад.
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