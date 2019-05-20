Индивидуальные номерные знаки: в МВД рассказали о запретах

Сервис заказа индивидуальных номерных знаков предполагает, что заказчик может выбрать любой номерной знак. Но в Главном сервисном центре МВД сообщили, что вынуждены отказывать некоторым в заказе из-за использования запрещенных комбинаций.

За время запуска онлайн сервиса индивидуальные номера заказали более 500 человек, что уже больше в два раза, чем за весь 2018 год. Сервис очень простой, но многим пришлось отказать в заказе из-за того, что заявленные номерные знаки похожи с номерами, которые выдают или выдавали во время государственной или ведомственной регистрации транспортных средств в Украине.

В Сервисном центре опубликовали макеты, которые запрещены к заказу. В случае похожих номерных знаков, автомобилистам будет отказано в заказе и деньги будут возращены назад.





