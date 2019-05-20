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В апреле сократилось количество получателей субсидии

В апреле сократилось количество получателей субсидии

По данным Государственной службы статистики, по состоянию на апрель 2019 года количество получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в Украине по состоянию на апрель сократилось до 4033,8 млн домохозяйств.

Так, средний размер субсидии увеличился на 32,3% по сравнению с прошлым годом – до 409,8 грн. В январе-апреле 2019 года за субсидиями обратилось 7,5 млн домохозяйств, что на 3,9% меньше, чем в январе-апреле 2018 года. Назначены в течение этого периода субсидии были 9,6 млн домохозяйствам.

По сравнению с соответствующим периодом 2018 года количество таких домохозяйств увеличилось на 23,8%.

Сумма субсидий, предназначенных домохозяйствам, в январе-апреле 2019 года составила 730,7 млн грн, в соответствующем периоде 2018 года – 531,4 млн грн. Ранее сообщалось, что Пенсионный фонд хочет закрыть отделения по всей территории Украины. ПФ хочет оставить только главные управления на уровне областей.

По материалам bigmir.net
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