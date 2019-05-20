В апреле сократилось количество получателей субсидии

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
По данным Государственной службы статистики, по состоянию на апрель 2019 года количество получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в Украине по состоянию на апрель сократилось до 4033,8 млн домохозяйств.
Так, средний размер субсидии увеличился на 32,3% по сравнению с прошлым годом – до 409,8 грн. В январе-апреле 2019 года за субсидиями обратилось 7,5 млн домохозяйств, что на 3,9% меньше, чем в январе-апреле 2018 года. Назначены в течение этого периода субсидии были 9,6 млн домохозяйствам.
По сравнению с соответствующим периодом 2018 года количество таких домохозяйств увеличилось на 23,8%.
Сумма субсидий, предназначенных домохозяйствам, в январе-апреле 2019 года составила 730,7 млн грн, в соответствующем периоде 2018 года – 531,4 млн грн. Ранее сообщалось, что Пенсионный фонд хочет закрыть отделения по всей территории Украины. ПФ хочет оставить только главные управления на уровне областей.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Загородный дом или квартира: где выгоднее жить9 ч. назад - 2121 7
Водителям сделали важное предупреждение15 ч. назад - 49096 4
Заработок на недвижимости: какое жилье покупать13 ч. назад - 4198 4
600 евро за купальник: туристов в Черногории будут штрафовать17 ч. назад - 3800 3
У кого отберут субсидию наличкой4 ч. назад - 7140 2
Водителям сделали важное предупреждение15 ч. назад - 49096 4
Какие подержанные автомобили оказались самыми надежными7 ч. назад - 10095 2
У кого отберут субсидию наличкой4 ч. назад - 7140 2
Назван город с самыми высокими в мире зарплатами11 ч. назад - 5238
Заработок на недвижимости: какое жилье покупать13 ч. назад - 4198 4
SpaceX запустила ракету Falcon с 60 спутниками (видео)Позавчера, 10:10 - 459
Bombardier начала использовать 3D-печать в производстве комплектующих20.05.2019, 15:10 - 777
Компания Citroen показала новый футуристический автомобиль (фото, видео)15.05.2019, 15:10 - 3416 1
Украинский «Руслан» доставил военные вертолеты в Афганистан11.05.2019, 10:50 - 3253
Американские биологи научились создавать стволовые клетки в 10 раз быстрее10.05.2019, 15:10 - 1419