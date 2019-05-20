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В Париже украли бриллиант стоимостью 45 млн евро

В Париже украли бриллиант стоимостью 45 млн евро

Бывший кандидат в президенты Гвинеи Мария-Мадлен Диубате лишилась бриллианта, стоимость которого оценивается в десятки миллионов евро.

По ее словам, этот драгоценный камень оценивается в 45 млн евро.

Согласно информации СМИ, двое мужчин пришли в отель, где остановилась политик. Они представились российскими экспертами по оценке драгоценностей, которых женщина приглашала, чтобы подтвердить стоимость бриллианта.

Однако во время оценки мужчинам удалось незаметно подменить камень. Когда Диубате обнаружила подмену, преступники уже скрылись.

Инцидент произошел в восьмом парижском округе. Столичная полиция начала расследование по делу о краже, осуществленной организованной преступной группировкой.

Информации о личности и гражданстве похитителей пока нет.

По материалам Комментарии
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