Рост промпроизводства в Украине ускорился до 5,1%

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Промышленное производство Донецкой области (без учета части временно оккупированной территории) в январе–апреле 2019 года по сравнению с январем–апрелем 2018 года выросло на 5,1%. В апреле объем продукции был на 8,5% больше, чем в марте 2019 года, и на 15,0% больше, чем в апреле 2018 года.
В апреле преодолен спад производства с начала года в металлургическом комплексе, а за счет выполнения экспортных заказов на изготовление уникальной техники достигнут значительный прирост в машиностроении.
Среди основных видов промышленной деятельности региона в январе–апреле 2019 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года объем произведенной продукции увеличился в металлургическом производстве и производстве готовых металлических изделий на 1,1%, производстве пищевых продуктов, напитков и табачных изделий – на 5,4%, производстве химических веществ и химической продукции – на 6,1%, добывающей промышленности и разработке карьеров – на 6,9%, производстве резиновых и пластмассовых изделий, другой неметаллической минеральной продукции – на 11,2%, машиностроении – на 32,1%.
Уменьшился по сравнению с январем–апрелем 2018 года выпуск продукции в текстильном производстве, производстве одежды, кожи, изделий из кожи и других материалов на 6,6%, производстве кокса и продуктов нефтепереработки – на 6,7%, производстве, поставке и распределении электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха – на 11,9%.
Производство кокса в январе–апреле 2019 года, составив 1,7 млн.т, уменьшилось по сравнению с январем–апрелем 2018 года на 6,4%.
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