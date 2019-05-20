В аэропорту Борисполь построят 8-этажный отель

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В аэропорту Борисполь рассказали о строительстве нового отельного комплекса, который будет сооружен инвестором на собственной территории, прилегающей к территории воздушной гавани.
Об этом сообщил коммерческий директор аэропорта Георгий Зубко во время презентации концепции развития авиапредприятия до 2035 года.
“За деньги инвестора разработан проект нового отельного комплекса, на который Борисполь тратиться не будет”, – отметил Зубко.
По его словам, гостиница будет расположена за паркингом в районе терминала D. Площадь планируемого отеля составит 12 тыс. кв. м. В 8-этажной гостинице будет 264 номера.
“Сейчас мы смотрим предпроект, на данный момент они роют котлован, определяют для себя оператора и, я думаю, что даже в этом строительном сезоне, так называемом летнем, они начнут строительные роботы”, – добавил Зубко.
Напомним, что в конце 2017 года Георгий Зубко высказывал мнение, что в долгосрочной перспективе, если годовой пассажиропоток главных воздушных ворот Украины достигнет 30 млн человек, терминалы B и F могут попасть под пятно застройки. А вместо них могут быть построены пять новых терминалов, большой операционный центр, паркинги и гостиница.
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