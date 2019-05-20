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Китайский автопроизводитель выходит на рынок Германии

Китайский автопроизводитель выходит на рынок Германии

Китайская корпорация Geely открыла в немецком городе Раунхайм (земля Гессен) новый научно-исследовательский центр. Там будут создавать электрические силовые установки и люксовые электромобили этого бренда.

В этом центре будут работать около 300 инженеров. Китайцы намерены рекрутировать лучших немецких специалистов в области «зеленых» технологий.

Кстати, сейчас в Geely трудятся более 20 000 инженеров. 2500 из них являются специалистами по электрическим технологиям в автомобильной промышленности.

У Geely уже есть несколько научно-исследовательских институтов и центров, где разрабатывают новые электромоторы, батареи, электромобили. Например, в Гетеборге (Швеция), Ковентри (Великобритания), Линьцзяне (Китай). Самым большим считается институт в заливе Ханчжоу.

По материалам autonews.ua
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