Китайский автопроизводитель выходит на рынок Германии

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Китайская корпорация Geely открыла в немецком городе Раунхайм (земля Гессен) новый научно-исследовательский центр. Там будут создавать электрические силовые установки и люксовые электромобили этого бренда.
В этом центре будут работать около 300 инженеров. Китайцы намерены рекрутировать лучших немецких специалистов в области «зеленых» технологий.
Кстати, сейчас в Geely трудятся более 20 000 инженеров. 2500 из них являются специалистами по электрическим технологиям в автомобильной промышленности.
У Geely уже есть несколько научно-исследовательских институтов и центров, где разрабатывают новые электромоторы, батареи, электромобили. Например, в Гетеборге (Швеция), Ковентри (Великобритания), Линьцзяне (Китай). Самым большим считается институт в заливе Ханчжоу.
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