Новый универсал Opel Astra показался «на людях»

Модель Astra Sports Tourer фотошпионы впервые обнаружили в Испании, где автомобиль в настоящее время проходит испытания. Обновленный компактный универсал завернули в тот же камуфляж, что и пятидверный Astra, замеченный в прошлом месяце.

Прототип Astra Sports Tourer облачён в камуфляж только спереди, задняя часть полностью обнажена. В любом случае, серьёзных изменений она не претерпела. Единственное обновление — новая графика задних фонарей.

Передние фары тоже получат новую графику. Но кроме этого, в передней части новыми будут решетка радиатора и бампер. В остальном – в том числе в интерьере — автомобиль выглядит так же, как текущая модель.

Об обновлённом Astra говорили как о более оснащённом в области информационных технологий и безопасности. Фотографы заглянули внутрь, но принципиальных изменений в приборной панели не нашли.

Что касается механического оборудования, обновленная Astra будет ездить на тех же бензиновых и дизельных двигателях. Серьезные изменения претерпит уже Astra следующего поколения, а именно — перейдет на платформу PSA. А значит, получит новейшие двигатели и технологии от французской материнской компании.