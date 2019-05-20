Выявлены самые распространенные причины рака

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Ученые Университета Тафтса выяснили, что более 80 тысяч новых случаев рака, выявляемых в США ежегодно, связаны с нездоровым питанием.
Об этом сообщает издание Live Science.
Исследователи разработали математическую модель для оценки заболеваемости злокачественными опухолями, которые вызываются несбалансированным употреблением семи видов продуктов. К факторам риска относится недостаточное количество цельного зерна, фруктов, овощей и молочных продуктов, а также чрезмерное — приготовленного мяса, красного мяса и сладких напитков.
Оказалось, что среди взрослого населения США в этом году было диагностировано 80 110 случаев рака из-за плохого питания. Это соответствует уровню заболеваемости опухолями из-за алкоголя, что составляет 4-6 процентов развития онкологических болезней, диагностируемых ежегодно. Рак ободочной и прямой кишки был наиболее тесно связан с питанием.
В 2015 году более 52 тысяч случаев колоректального рака были вызваны неправильной диетой (38 процентов от общего числа случаев колоректального рака). На втором месте — рак рта, глотки и гортани (14 400 случаев). Далее следует рак матки (3165 случаев) и рак молочной железы в постменопаузе (3060 случаев).
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