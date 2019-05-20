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Зеленский хочет страну и правительство в смартфоне

Зеленский хочет страну и правительство в смартфоне

Президент Украины Владимир Зеленский с 27 мая вместе со своей командой запускает онлайн-проект “Лифт”.

Об этом сообщил Зеленский на конференции по интернет-технологиям “iForum” в Киеве.

По его словам, проект направлен на то, чтобы помочь всем желающим презентовать свои идеи по диджитализации государства.

“Мы хотим действительно сделать страну в смартфоне. Правительство в смартфоне. Ребята, пора это сделать. Без вас не справиться”, – сказал Зеленский.

“И внедрение четырех уровней: информация о государстве – первый, коммуникация с государством – второй, транзакции с государством – третий, вовлечение в управление государством – четвертый”, – добавил он.

Зеленский также признал, что был бы рад возможности по пути на работу контролировать, какие поданы законопроекты и как их дополнить, “какие чуваки избираются”, какие петиции подаются и прочее.

“Я, правда, мечтаю о нашей стране в смартфоне. И чтобы мы были первыми в мире, минуя этот этап, который сегодня в мире и который сложно догнать. Я с этим никогда сам не справлюсь, но это можем сделать мы. И если у кого-то есть идеи и предложения – обращайтесь к Мише Федорову”, – сказал он.

По материалам Украинская правда
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