Airbus показал летающее беспилотное такси Vahana (фото)

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Американское подразделение A3 европейского авиастроительного концерна Airbus опубликовало фотографии Alpha Two — второго полномасштабного демонстратора аэротакси Vahana, который используется для разработки дизайна интерьера.
Об этом говорится в блоге проекта.
Как обещает Airbus, Vahana будет одноместным беспилотным электрическим самолетом, который может вертикально взлетать и садиться. В качестве взлетной площадки он сможет использовать крыши домов, так называемые “вертипорты”.
“Только представьте, как приятно будет добираться на такой машине на работу”, — говорит руководитель проекта Зак Ловеринг.
Vahana будет иметь длину 6,2 метра, ширину — 5,7 метра, высоту — 2,8 метра. Максимальная взлетная масса аппарата составит 745 килограммов.
В салоне не будет ничего лишнего: только одно кресло. Учитывая, что такси будет полностью беспилотным, на приборной панели пассажир найдет только экран, на котором, вероятно, можно будет посмотреть маршрут полета или развлекательные видео.
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