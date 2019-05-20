Airbus показал летающее беспилотное такси Vahana (фото)

Американское подразделение A3 европейского авиастроительного концерна Airbus опубликовало фотографии Alpha Two — второго полномасштабного демонстратора аэротакси Vahana, который используется для разработки дизайна интерьера.

Об этом говорится в блоге проекта.

Как обещает Airbus, Vahana будет одноместным беспилотным электрическим самолетом, который может вертикально взлетать и садиться. В качестве взлетной площадки он сможет использовать крыши домов, так называемые “вертипорты”.

“Только представьте, как приятно будет добираться на такой машине на работу”, — говорит руководитель проекта Зак Ловеринг.

Vahana будет иметь длину 6,2 метра, ширину — 5,7 метра, высоту — 2,8 метра. Максимальная взлетная масса аппарата составит 745 килограммов.

В салоне не будет ничего лишнего: только одно кресло. Учитывая, что такси будет полностью беспилотным, на приборной панели пассажир найдет только экран, на котором, вероятно, можно будет посмотреть маршрут полета или развлекательные видео.