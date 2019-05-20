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В Минфине раскрыли данные о прибыльности госбанков

В Минфине раскрыли данные о прибыльности госбанков

Чистая прибыль государственных банков – ПриватБанка, Укргазбанка, Укрэксимбанка и Ощадбанка – в январе-марте 2019 года составила 8,1 млрд грн.

Об этом 23 мая информирует пресс-служба Министерства финансов.

“По итогам первого квартала текущего года банки государственного сектора были прибыльными… Продолжилась тенденция роста объема кредитов физических лиц, который увеличился на 2,4 млрд грн, или на 5%. При этом объем кредитов юридическим лицам сократился на 7,1 млрд грн, или на 4%”, – сказано в сообщении.

По данным Минфина, за три месяца средства физических лиц выросли на 3,4 млрд грн (+1%), а средства субъектов хозяйствования и небанковских финансовых учреждений – на 2,4 млрд грн (+1%).

По материалам Сегодня
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