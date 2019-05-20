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Forbes опубликовал рейтинг самых дорогих брендов мира

Forbes опубликовал рейтинг самых дорогих брендов мира

Американский финансово-экономический журнал Forbes сформировал рейтинг самых дорогих брендов в мире. Первое место в котором досталось Apple.

Стоимость Apple эксперты оценили в 205,5 млн долларов. Второе место занял бренд Google – 167,7 млн долларов, а третье место занял Microsoft – 125,3 млн долларов.

Рейтинг топ-10 самых дорогих брендов выглядит следующим образом:

1. Apple – 205,5 млн долл.
2. Google – 167,7 млн долл.
3. Microsoft – 125,3 млн долл.
4. Amazon – 97 млн ​​долл.
5. Facebook – 88,9 млн долл.
6. Coca-Cola – 59,2 млн долл.
7. Samsung – 53,1 млн долл.
8. Disney – 52,2 млн долл.
9. Toyota – 44,6 млн долл.
10. McDonalds – 43,8 млн долл.

По материалам УНН
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