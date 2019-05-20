Правительство назначило наблюдательные советы в трех госбанках

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Кабинет министров назначил новые наблюдательные советы Приватбанка, Укрэксимбанка и Ощадбанка.
Об этом сообщает пресс-служба Минфина.
“Кабинет Министров Украины назначил кандидатуры независимых членов и представителей государства в наблюдательные советы трех государственных банков: АО «Ощадбанк» , АО «Укрэксимбанк» и АО КБ «ПриватБанк», – которые начнут фактическое выполнение полномочий с 14 июня 2019 года”, – говорится в сообщении.
Отбор кандидатов на должности независимых членов наблюдательных советов из 632 поданных заявок вели компании по подбору персонала: «Педерсен энд Партнерс», «Уорд Хауэл Украины» и «Телент Эдвайзорс», которые были определены на конкурсной основе с участием международных организаций.
По результатам собеседований с 69 кандидатами и их оценки в соответствии с установленными критериями конкурсная комиссия, в состав которой вошли представители от профильного комитета Верховной Рады, Президента, Кабинета министров, определила победителей конкурса.
В заседаниях конкурсной комиссии также принимали участие представители международных финансовых организаций с правом совещательного голоса.
«Очень приятно видеть, что столько специалистов чрезвычайно высокого профессионального уровня приняли участие в конкурсе. Это свидетельствует о хороших перспективах развития наших банков и верном пути реформирования государственного банковского сектора, который мы избрали», – сказала министр финансов Оксана Маркарова.
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