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На "Мост Кличко" потратят почти вдвое больше, чем планировалось (документ)

На "Мост Кличко" потратят почти вдвое больше, чем планировалось (документ)

Сметная стоимость строительства мостового пешеходно-велосипедного перехода между парками “Крещатый” и “Владимирская горка” в Киеве выросла с 260 млн до 419,96 млн грн.

Об этом свидетельствует распоряжение КГГА №859 от 16 мая о перераспределении расходов бюджета Киева на 2019 год.

Увеличение стоимости строительства моста произошло за счет перераспределения расходов в пределах бюджетных назначений.

В частности, на 232,63 млн грн было уменьшено финансирование реконструкции Киевского зоопарка и одновременно на 132,63 млн грн увеличены расходы на строительство указанного моста.

По материалам Наші гроші
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