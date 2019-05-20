На "Мост Кличко" потратят почти вдвое больше, чем планировалось (документ)

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Сметная стоимость строительства мостового пешеходно-велосипедного перехода между парками “Крещатый” и “Владимирская горка” в Киеве выросла с 260 млн до 419,96 млн грн.
Об этом свидетельствует распоряжение КГГА №859 от 16 мая о перераспределении расходов бюджета Киева на 2019 год.
Увеличение стоимости строительства моста произошло за счет перераспределения расходов в пределах бюджетных назначений.
В частности, на 232,63 млн грн было уменьшено финансирование реконструкции Киевского зоопарка и одновременно на 132,63 млн грн увеличены расходы на строительство указанного моста.
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