NASA открыла онлайн-регистрацию на миссию Mars 2020

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Американское аэрокосмическое агентство предлагает всем желающим отправиться на Марс в рамках грядущей миссии «Марс-2020», причем совершенно бесплатно. Само собой, речь идет не о буквальном перелете (для этого придется подождать, пока SpaceX создаст свой Starship, и выложить кругленькую сумму за билет), а духовном участии в миссии, подразумевающем отправку на Красную планету своих персональных данных.
Да, NASA снова собирает имена пользователей, которые отправятся на Красную планету на борту следующего марсохода. Они будут записаны в специальный кремниевый микрочип. Для того чтобы принять участие в кампании Send Your Name, необходимо заполнить регистрационную форму на сайте миссии. Заявки будут приниматься до 30 сентября.
Отметим, что это уже не первая подобная инициатива NASA. В прошлый раз агентство отправило на Красную планету два 8-миллиметровых кремниевых чипа в составе посадочной платформы InSight. На них было записано около 2,4 миллиона имен людей, оставивших свои заявки на сайте NASA в 2015 и 2017 годах. Также можно вспомнить, что такая же частичка нас отправилась к Солнцу на борту солнечного зонда Parker Solar Probe. На чипе, прикрепленном к зонду, отправилось 1,2 млн имен людей, отправивших свои заявки в электронном виде, а также фотографии Юджина Паркера (в его честь назван аппарат) и копия его научной статьи за 1958 год, посвященная солнечному ветру.
Понятно, что своего имени на ровере вы нигде не увидите, поскольку оно будет нанесено на чип вместе с миллионами имен других пользователей, но зато сможете получить памятный посадочный талон на рейс «Марс-2020», который послужит отличным напоминанием про вклад в миссию.
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