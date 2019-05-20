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ПриватБанк подал иск к Коломойскому в США - СМИ

ПриватБанк подал иск к Коломойскому в США - СМИ

Национализированный ПриватБанк подал иск к бывшим совладельцам банка Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову, а также к и их компаниям в суде штата Делавэр (США).

Об этом сообщает служба юридических новостей law360.com.

По информации издания, банк обвиняет бывших акционеров в отмывании миллиардов долларов, в том числе и в США.

Отметим, американское издание The Daily Beast 7 апреля со ссылкой на три источника сообщило, что Федеральное бюро расследований США расследует возможные финансовые преступления со стороны олигарха Игоря Коломойского. По неподтвержденной информации, бюро изучает, в частности, возможные финансовые преступления, в том числе отмывание денег. По данным источников, расследование имеет масштабный характер и продолжается уже достаточно давно, однако Коломойскому до сих пор не выдвинули обвинений.

Справка Finance.ua

  • ПриватБанк был национализирован в декабре 2016 года путем покупки 100% акций банка за 1 гривну.
  • По данным НБУ, по состоянию на 21 декабря Игорь Коломойский прямо владел 41,6572% акций банка, еще 16,5748% – опосредованно через компанию TRIANTAL INVESTMENTS LTD. Геннадий Боголюбов прямо и косвенно владел 41,5769% акций банка.
  • Владельцем 2,7249% акций банка был председатель правления Александр Дубилет.
По материалам РБК-Украина
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