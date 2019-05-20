ПриватБанк подал иск к Коломойскому в США - СМИ

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Национализированный ПриватБанк подал иск к бывшим совладельцам банка Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову, а также к и их компаниям в суде штата Делавэр (США).
Об этом сообщает служба юридических новостей law360.com.
По информации издания, банк обвиняет бывших акционеров в отмывании миллиардов долларов, в том числе и в США.
Отметим, американское издание The Daily Beast 7 апреля со ссылкой на три источника сообщило, что Федеральное бюро расследований США расследует возможные финансовые преступления со стороны олигарха Игоря Коломойского. По неподтвержденной информации, бюро изучает, в частности, возможные финансовые преступления, в том числе отмывание денег. По данным источников, расследование имеет масштабный характер и продолжается уже достаточно давно, однако Коломойскому до сих пор не выдвинули обвинений.
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