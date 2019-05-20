Межбанк: "погоду" на валютном рынке будут делать два фактора

В этот четверг “погоду” на валютном рынке будут делать два фактора – текущая хозяйственная деятельность компаний перед скорым окончанием месяца и начинающийся период основных выплат возмещений НДС.

Рынок будет полностью зависеть от курсовых задач и действий первых 30-40 крупнейших компаний страны. Именно их заявки сегодня и сформируют соотношение спроса и предложения на межбанке и в конечном итоге – тренд по курсу. Пока по нашим данным многие из них выйдут сегодня с покупкой валюты, что будет давить на котировки.

Как и вчера – ликвидность в банковской системе и состояние наличного рынка особого влияния сегодня на межбанк не окажет. Корсчета банков сохраняются в пределах 50,5 млрд гривен, а котировки в обменниках лишь чуть корректируются в зависимости от ситуации на торгах.

В четверг – объем операций на межбанке в пределах 370-390 млн долларов при заключении до 600-670 сделок, а коридор по доллару расширится до 26,20 — 26,40 гривен.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 26,6/ 26,30

евро – 29,32 / 29,36

российский рубль – 0,408 / 0,409

Курсы валют на Межбанке

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