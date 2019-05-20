0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 358 0

Межбанк: "погоду" на валютном рынке будут делать два фактора

Межбанк: "погоду" на валютном рынке будут делать два фактора

В этот четверг “погоду” на валютном рынке будут делать два фактора – текущая хозяйственная деятельность компаний перед скорым окончанием месяца и начинающийся период основных выплат возмещений НДС.

Рынок будет полностью зависеть от курсовых задач и действий первых 30-40 крупнейших компаний страны. Именно их заявки сегодня и сформируют соотношение спроса и предложения на межбанке и в конечном итоге – тренд по курсу. Пока по нашим данным многие из них выйдут сегодня с покупкой валюты, что будет давить на котировки.

Как и вчера – ликвидность в банковской системе и состояние наличного рынка особого влияния сегодня на межбанк не окажет. Корсчета банков сохраняются в пределах 50,5 млрд гривен, а котировки в обменниках лишь чуть корректируются в зависимости от ситуации на торгах.

В четверг – объем операций на межбанке в пределах 370-390 млн долларов при заключении до 600-670 сделок, а коридор по доллару расширится до 26,20 — 26,40 гривен.

Курс доллара на Межбанке – график:


Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 26,6/ 26,30
евро – 29,32 / 29,36
российский рубль – 0,408 / 0,409

Курсы валют на Межбанке
СМС-рассылка Курсов на Межбанке

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Валюта
Смотри также
Весь рынок:Валюта
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.