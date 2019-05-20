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Болгария и Греция начали строительство газопровода для снижения зависимости от РФ

Болгария и Греция начали строительство газопровода для снижения зависимости от РФ

Премьер-министры Греции и Болгарии Алексис Ципрас и Бойко Борисов объявили о начале строительства газопровода, благодаря которому София сможет уменьшить свою зависимость от газа из России.

Об этом сообщает Ekathimerini.

“Болгария начала с Грецией строительство газопровода стоимостью €240 млн, который прекратит полную зависимость Балканской страны от российского газа и поможет диверсифицировать поставки газа на юго-востоке Европы”, – говорится в сообщении.

Как отмечается, в настоящее время София получает весь газ из России через газопровод.

Однако после газового спора между Киевом и Москвой в 2009 году, из-за которого в Болгарии в середине зимы часть потребителей осталась без отопления, власти страны решили диверсифицировать своих газовых поставщиков.

Ожидается, что 182-километровый газопровод будет готов к концу 2020 года, а через саму трубу из Греции в Болгарию ежегодно будет прокачиваться 3 млрд кубометров газа в основном из Азербайджана.

По материалам УКРИНФОРМ
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