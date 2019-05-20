Украинские евробонды теряют в цене

По результатам вчерашних торгов еврооблигации Украины подешевели на 0,1-1% в зависимости от срока погашения, а доходность их выросла на 0,1-0,15 процентных пункта.

Так, по облигациям с погашением в 2026-2027 годах доход от облигаций вплотную приблизился к 9% годовых: 8,91% и 8,96% годовых.

В частности, ценные бумаги с погашением в 2023 году котируются по ставке 8,46% годовых, в 2022 –7,92% и в 2021 — 7,68% годовых.

Кроме этого, на 0,6% упали в цене и ВВП-варранты Украины, которые сейчас котируются по цене около 63,14% от номинала.

По мнению участников рынка, основными причинами негативной динамики на рынке стали новости о возможном досрочном сворачивании из-за роспуска Рады и отставки правительства миссии Международного валютного фонда (МВФ), которая 21 мая начала работу в Киеве по оценке программы stand by. Представительство МВФ в Украине сообщило, что эксперты Фонда продолжают работу, однако более детального официального комментария так и не последовало.