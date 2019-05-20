McDonald’s открыла самый маленький ресторан

McDonald’s открыла в Швеции самый маленький ресторан McHive, созданный вместе с коммуникационным агентством NORDDDB.

В McHive не подают бургеров и фри, он функционирует как полноценный улей для пчел. Однако оборудован окнами для Мак-Драйва и столиками под открытым небом.

Улей превозносит локации McDonald’s, которые приветствуют диких пчел, включая и ряд ресторанов, которые высаживают цветы и растения вокруг локаций.

Ранее сообщалось, что гендиректор компании “МакДональдз Юкрейн Лтд” Гжегож Хмелярский подал в отставку после 5 лет работы в компании на территории Украины.