Нацбанк обжалует отмену штрафа "Мегабанку"

Национальный банк обжалует в апелляционном порядке решение Харьковского окружного административного суда, который в апреле 2019 по результатам судебного рассмотрения отменил решение НБУ о наложении штрафа на “АО Мегабанк”.

Об этом сообщает пресс-служба Центробанка на своем сайте.

Также в Нацбанке отметили, что обнародуют эту информацию в соответствии со ст.60 Директивы (ЕС) о предотвращении использования финансовой системы для отмывания денег и финансирования терроризма.

Напомним, в феврале 2019 регулятор принял решение о наложении 6,2 млн гривен штрафа на этот банк.

Как сообщалось, “Мегабанк” оштрафовали за осуществление рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга, а также ненадлежащее выявление публичных деятелей.