Германия против введения санкций в отношении "Северного потока-2"

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
Министерство экономики Германии против введения санкций США против проекта газопровода “Северный поток-2”
Об этом пишет Reuters.
Пресс-секретарь Минэкономики Германии заявила, что в министерстве приняли во внимание угрозу введения санкций по проекту газопровода “Северный поток-2”, добавив, что Берлин отвергает санкции, которые имеют экстерриториальный эффект.
Министр энергетики США Рик Перри во вторник анонсировал принятие законопроекта о санкциях против компаний-участниц проекта “Северный поток-2” в “не очень отдаленном будущем”.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Омелян сообщил, сколько километров дорог отремонтировали за три года (инфографика)2 ч. назад - 496 7
Назначения Зеленского (обновляется)Вчера, 15:35 - 2439 5
Глава администрации Зеленского сделал заявление по ценам на газВчера, 12:42 - 37152 5
Почти 2,5 тысячи украинцев перенесли мобильные номераВчера, 13:43 - 662 3
Украинцам "светит" бесплатный роуминг с шестью странами Восточного партнерстваВчера, 14:48 - 2632 3
Глава администрации Зеленского сделал заявление по ценам на газВчера, 12:42 - 37152 5
Коломойский проиграл в Верховном Суде по делу ПриватБанкаВчера, 11:01 - 5749
Goldman Sachs спрогнозировал курс гривныВчера, 11:59 - 4533 1
Межбанк: ситуация на валютном рынке изменится не в пользу гривныВчера, 11:12 - 4291
ПриватБанк внедрил сервис, который позволяет изменять изображения платежной картыВчера, 11:21 - 3302
Bombardier начала использовать 3D-печать в производстве комплектующих20.05.2019, 15:10 - 538
Компания Citroen показала новый футуристический автомобиль (фото, видео)15.05.2019, 15:10 - 2879 1
Украинский «Руслан» доставил военные вертолеты в Афганистан11.05.2019, 10:50 - 2821
Американские биологи научились создавать стволовые клетки в 10 раз быстрее10.05.2019, 15:10 - 1211
В NASA подтвердили "аномалию" во время испытаний корабля Crew Dragon во Флориде09.05.2019, 10:01 - 3957 3