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Германия против введения санкций в отношении "Северного потока-2"

Германия против введения санкций в отношении "Северного потока-2"

Министерство экономики Германии против введения санкций США против проекта газопровода “Северный поток-2”

Об этом пишет Reuters.

Пресс-секретарь Минэкономики Германии заявила, что в министерстве приняли во внимание угрозу введения санкций по проекту газопровода “Северный поток-2”, добавив, что Берлин отвергает санкции, которые имеют экстерриториальный эффект.

Министр энергетики США Рик Перри во вторник анонсировал принятие законопроекта о санкциях против компаний-участниц проекта “Северный поток-2” в “не очень отдаленном будущем”.

По материалам Економічна Правда
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