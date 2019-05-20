Германия против введения санкций в отношении "Северного потока-2"

Министерство экономики Германии против введения санкций США против проекта газопровода “Северный поток-2”

Об этом пишет Reuters.

Пресс-секретарь Минэкономики Германии заявила, что в министерстве приняли во внимание угрозу введения санкций по проекту газопровода “Северный поток-2”, добавив, что Берлин отвергает санкции, которые имеют экстерриториальный эффект.

Министр энергетики США Рик Перри во вторник анонсировал принятие законопроекта о санкциях против компаний-участниц проекта “Северный поток-2” в “не очень отдаленном будущем”.