Ликвидатор ВТБ Банка отсудил у "Электростали" $26,4 млн

15 мая Хозсуд г. Киева удовлетворил иск ликвидатора ВТБ Банка к ООО “Электросталь” и ООО “Авентин” (в деле №910/16158/14) и решил солидарно взыскать с ответчиков в пользу истца 26400000 долл. задолженности (по договору №70 от 23.12.2010).

Как писал Finbalance, 26.02.2019 Северный апелляционный хозсуд отказался удовлетворить апелляционную жалобу ОАО “Донецкий металлопрокатный завод” и оставил без изменений решение Хозяйственного суда г. Киева от 12.12.2018 (в деле №910/16157/14), которым частично был удовлетворен иск ликвидатора ВТБ Банка и взыскано почти 25 млн долл. задолженности с ОАО “Донецкий металлопрокатный завод” и ООО “Авентин” как поручителей ООО “Электросталь” по кредитному договору №70 от 23.12.2010.

В госреестре юрлиц конечными бенефициарами ПАО “Донецкий металлопрокатный завод” указаны Игорь Андреев, Юрий Рубан, Геннадий Узбек. Учредителем ООО “Авентин” значится Александр Якубенко, а ООО «Электросталь» – ЗАО «Геркулес», ООО “Металлургия” (при этом как конечный бенефициар фигурирует Виктор Гашпар).