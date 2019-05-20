Ликвидатор ВТБ Банка отсудил у "Электростали" $26,4 млн

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
15 мая Хозсуд г. Киева удовлетворил иск ликвидатора ВТБ Банка к ООО “Электросталь” и ООО “Авентин” (в деле №910/16158/14) и решил солидарно взыскать с ответчиков в пользу истца 26400000 долл. задолженности (по договору №70 от 23.12.2010).
Как писал Finbalance, 26.02.2019 Северный апелляционный хозсуд отказался удовлетворить апелляционную жалобу ОАО “Донецкий металлопрокатный завод” и оставил без изменений решение Хозяйственного суда г. Киева от 12.12.2018 (в деле №910/16157/14), которым частично был удовлетворен иск ликвидатора ВТБ Банка и взыскано почти 25 млн долл. задолженности с ОАО “Донецкий металлопрокатный завод” и ООО “Авентин” как поручителей ООО “Электросталь” по кредитному договору №70 от 23.12.2010.
В госреестре юрлиц конечными бенефициарами ПАО “Донецкий металлопрокатный завод” указаны Игорь Андреев, Юрий Рубан, Геннадий Узбек. Учредителем ООО “Авентин” значится Александр Якубенко, а ООО «Электросталь» – ЗАО «Геркулес», ООО “Металлургия” (при этом как конечный бенефициар фигурирует Виктор Гашпар).
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Омелян сообщил, сколько километров дорог отремонтировали за три года (инфографика)7 ч. назад - 1489 13
Назначения Зеленского (обновляется)Вчера, 15:35 - 3265 6
Почти 2,5 тысячи украинцев перенесли мобильные номераВчера, 13:43 - 996 5
Украинцам "светит" бесплатный роуминг с шестью странами Восточного партнерстваВчера, 14:48 - 3236 4
ПриватБанк подал иск к Коломойскому в США - СМИ3 ч. назад - 580 3
Roshen будет судиться с Минэкономики6 ч. назад - 3626 2
Выпуск автомобилей Ravon оказался под угрозойВчера, 23:00 - 3560
Назначения Зеленского (обновляется)Вчера, 15:35 - 3265 6
Глава Dragon Capital отреагировал на первые назначения ЗеленскогоВчера, 20:03 - 2622
МАУ объявила распродажу билетов на май-июньВчера, 15:59 - 2267
Bombardier начала использовать 3D-печать в производстве комплектующих20.05.2019, 15:10 - 574
Компания Citroen показала новый футуристический автомобиль (фото, видео)15.05.2019, 15:10 - 2961 1
Украинский «Руслан» доставил военные вертолеты в Афганистан11.05.2019, 10:50 - 2867
Американские биологи научились создавать стволовые клетки в 10 раз быстрее10.05.2019, 15:10 - 1233
В NASA подтвердили "аномалию" во время испытаний корабля Crew Dragon во Флориде09.05.2019, 10:01 - 4026 3