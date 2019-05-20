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Приватбанк отсудил 890 млн грн у "приватовцев", но не отстоял арест спорной недвижимости

Приватбанк отсудил 890 млн грн у "приватовцев", но не отстоял арест спорной недвижимости

Хозсуд г. Киева своим решением от 20.03.2019 удовлетворил иск Приватбанка к ООО “АС-МВК” (в деле №910/7957/18) и решил взыскать с ответчика в пользу истца задолженность в размере 564 300 000 грн (по кредитному договору №2А077Г от 17.12.2008) и 324 300 000 грн (по договору №2А083Г от 14.07.2011).

Согласно судебным материалам, соответствующие кредиты были выделены банком на пополнение оборотных средств и строительство жилищно-офисного центра с элементами социальной инфраструктуры по адресу г. Киев, ул. Воровского, 21 (нынешнее название – ул Бульварно-Кудрявская, 21).

Вместе с тем, 10.04.2019 Шевченковский райсуд. Киева удовлетворил ходатайство ОООКУА” Финансовый капитал” (один из учредителей ООО “АС-МВК”) и отменил свое решение от 21.03.2019, которым по ходатайству Приватбанка в рамках уголовного производства №12018100000000959 был наложен арест на 60 объектов недвижимости (квартиры, помещения, машино-места) по упомянутому адресу, принадлежащих ОООКУА “Финансовый капитал”.

В рамках указанного уголовного производства уже как минимум дважды накладывался и снимался арест с недвижимости ОООКУА “Финансовый капитал”.

По материалам Finbalance
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