Приватбанк отсудил 890 млн грн у "приватовцев", но не отстоял арест спорной недвижимости

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
Хозсуд г. Киева своим решением от 20.03.2019 удовлетворил иск Приватбанка к ООО “АС-МВК” (в деле №910/7957/18) и решил взыскать с ответчика в пользу истца задолженность в размере 564 300 000 грн (по кредитному договору №2А077Г от 17.12.2008) и 324 300 000 грн (по договору №2А083Г от 14.07.2011).
Согласно судебным материалам, соответствующие кредиты были выделены банком на пополнение оборотных средств и строительство жилищно-офисного центра с элементами социальной инфраструктуры по адресу г. Киев, ул. Воровского, 21 (нынешнее название – ул Бульварно-Кудрявская, 21).
Вместе с тем, 10.04.2019 Шевченковский райсуд. Киева удовлетворил ходатайство ООО “КУА” Финансовый капитал” (один из учредителей ООО “АС-МВК”) и отменил свое решение от 21.03.2019, которым по ходатайству Приватбанка в рамках уголовного производства №12018100000000959 был наложен арест на 60 объектов недвижимости (квартиры, помещения, машино-места) по упомянутому адресу, принадлежащих ООО “КУА “Финансовый капитал”.
В рамках указанного уголовного производства уже как минимум дважды накладывался и снимался арест с недвижимости ООО “КУА “Финансовый капитал”.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Омелян сообщил, сколько километров дорог отремонтировали за три года (инфографика)2 ч. назад - 496 7
Назначения Зеленского (обновляется)Вчера, 15:35 - 2439 5
Глава администрации Зеленского сделал заявление по ценам на газВчера, 12:42 - 37152 5
Почти 2,5 тысячи украинцев перенесли мобильные номераВчера, 13:43 - 662 3
Украинцам "светит" бесплатный роуминг с шестью странами Восточного партнерстваВчера, 14:48 - 2632 3
Глава администрации Зеленского сделал заявление по ценам на газВчера, 12:42 - 37152 5
Коломойский проиграл в Верховном Суде по делу ПриватБанкаВчера, 11:01 - 5749
Goldman Sachs спрогнозировал курс гривныВчера, 11:59 - 4533 1
Межбанк: ситуация на валютном рынке изменится не в пользу гривныВчера, 11:12 - 4291
ПриватБанк внедрил сервис, который позволяет изменять изображения платежной картыВчера, 11:21 - 3302
Bombardier начала использовать 3D-печать в производстве комплектующих20.05.2019, 15:10 - 538
Компания Citroen показала новый футуристический автомобиль (фото, видео)15.05.2019, 15:10 - 2879 1
Украинский «Руслан» доставил военные вертолеты в Афганистан11.05.2019, 10:50 - 2821
Американские биологи научились создавать стволовые клетки в 10 раз быстрее10.05.2019, 15:10 - 1211
В NASA подтвердили "аномалию" во время испытаний корабля Crew Dragon во Флориде09.05.2019, 10:01 - 3957 3