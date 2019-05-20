Правительство усилило соцзащиту детей переселенцев

Правительство усилило обеспечения социальной защиты детей из числа внутренне перемещенных лиц.

Соответствующее решение было принято на заседании Кабинета Министров.

По информации пресс-службы, постановление “О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Украины” было принято правительством во исполнение закона № 2462-VIИИ “Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях”, который был принят 18 января 2018 года Верховной Радой Украины.

Как отметили в правительстве, выполнение этого нормативно-правового акта будет способствовать усилению социальной защиты детей, которые вынуждены были оставить или покинуть свое место жительства вследствие или во избежание негативного влияния вооруженного конфликта или временной оккупации.

Напомним, Кабинет Министров принял решение, которое позволит Министерству по делам ветеранов направить дополнительно около 40 млн грн на обеспечение жильем внутренне перемещенных лиц из числа участников боевых действий и лиц с инвалидностью вследствие войны.