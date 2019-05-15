Межбанк: валютные котировки выросли

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
Как мы и предупреждали в своем утреннем прогнозе – валютные котировки выросли. За день доллар на торгах вырос с 26,19/26,23 до 26,26/26,30 гривен, а его официальный курс поднялся и вовсе на 19 копеек – с 26,112451 гривны до 26,304698.
В первый час сессии спрос превышал предложение в достаточно больших объемах, и доллар вырос с утренних 26,19/26,23 гривен до 26,32/26,34 к 11:00. К полудню курс чуть просел до 26,30/26,33 гривен за доллар, а выход основной части продавцов начал придавливать котировки. На обед дилеры уже ушли с уровнем 26,29/26,32 гривны за доллар, а к 15 часам курс остановился на отметке 26,28/26,30. В последние два часа на небольших сделках доллар подешевел до уровня 26,26/26,30 гривен к моменту окончания торгов.
За день доллар ситуативно вырос с утренних 26,19/26,23 до 26,26/26,30 гривен к 17 часам.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 26,28/ 26,30
евро – 29,35 / 29,37
российский рубль – 0,408 / 0,409
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Украине можно будет строить дома высотой 150 м11 ч. назад - 1730 23
Зеленский подписал указ о роспуске Верховной РадыВчера, 18:10 - 1535 8
Названы самые доступные электромобили этого года10 ч. назад - 6537 7
Цены на газ и электричество в Европе: в каких странах больше всего платят9 ч. назад - 1678 4
"Золотой" лук: украинские импортеры готовятся к обвалу цен13 ч. назад - 2258 4
Названы самые практичные автомобили для начинающих водителейВчера, 23:46 - 11408
Топ-10 ФЛП с одинаковыми именами, которых невозможно проверить на наличие долгаВчера, 19:04 - 8432
Названы самые доступные электромобили этого года10 ч. назад - 6537 7
Глава администрации Зеленского сделал заявление по ценам на газ6 ч. назад - 6137 5
НАПК проверило декларацию ТимошенкоВчера, 19:13 - 5341
Bombardier начала использовать 3D-печать в производстве комплектующихПозавчера, 15:10 - 489
Компания Citroen показала новый футуристический автомобиль (фото, видео)15.05.2019, 15:10 - 2790 1
Украинский «Руслан» доставил военные вертолеты в Афганистан11.05.2019, 10:50 - 2756
Американские биологи научились создавать стволовые клетки в 10 раз быстрее10.05.2019, 15:10 - 1169
В NASA подтвердили "аномалию" во время испытаний корабля Crew Dragon во Флориде09.05.2019, 10:01 - 3860 3