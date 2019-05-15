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Межбанк: валютные котировки выросли

Межбанк: валютные котировки выросли

Как мы и предупреждали в своем утреннем прогнозе – валютные котировки выросли. За день доллар на торгах вырос с 26,19/26,23 до 26,26/26,30 гривен, а его официальный курс поднялся и вовсе на 19 копеек – с 26,112451 гривны до 26,304698.

В первый час сессии спрос превышал предложение в достаточно больших объемах, и доллар вырос с утренних 26,19/26,23 гривен до 26,32/26,34 к 11:00. К полудню курс чуть просел до 26,30/26,33 гривен за доллар, а выход основной части продавцов начал придавливать котировки. На обед дилеры уже ушли с уровнем 26,29/26,32 гривны за доллар, а к 15 часам курс остановился на отметке 26,28/26,30. В последние два часа на небольших сделках доллар подешевел до уровня 26,26/26,30 гривен к моменту окончания торгов.

За день доллар ситуативно вырос с утренних 26,19/26,23 до 26,26/26,30 гривен к 17 часам.

Курс доллара на Межбанке – график:

Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 26,28/ 26,30
евро – 29,35 / 29,37
российский рубль – 0,408 / 0,409

Курсы валют на Межбанке
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По материалам Finance.UA
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