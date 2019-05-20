Skoda Superb обретет гибридные технологии

В Интернет попали фотографии Skoda Superb 2020 модельного года, чья официальная премьера должна состояться уже в ближайшие дни. Про эту новинку также стала известна более подробная информация, чем раньше.

Обновленная Skoda Superb по своим размерам немного больше, чем модель предыдущего года выпуска, хотя у нее колесная база осталась прежней. Увеличилась длина и ширина этого автомобиля.

Изменился дизайн фар, решетки радиатора, бамперов и задних фонарей. Обратите внимание, что на крышке багажника теперь нет логотипа Skoda – там осталось только название модели. Утверждается, что уже в базовой комплектации у этой новинки будут светодиодные фары.