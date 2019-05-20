Apple выпустила самый быстрый ноутбук в своей истории

Компания Apple представила новую модель ноутбука MacBook Pro с 8-ядерным процессором, который делает его самым быстрым в истории компании, сообщает “Интерфакс-Украина”.

Core восьмого и девятого поколения. 15-дюймовая модель получила 6- или 8-ядерные процессоры, а 13-дюймовая — 4-ядерные.

MacBook Pro, оснащенный 8-ядерным процессором, обеспечивает в 2 раза большую производительность по сравнению с 4-ядерным MacBook Pro и на 40% большую по сравнению с шестиядерным.

Напомним, ранее компания Lenovo показала первый ноутбук с гибким экраном.